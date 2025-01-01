Kürbis Gnocchi mit Salbei und NussbutterJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 238: Kürbis Gnocchi mit Salbei und Nussbutter
Rezept für Kürbis Gnocchi mit Salbei und Nussbutter:Für 4 PortionenZutaten:· 300 g Hokkaido-Kürbis, entkernt und gewürfelt· 600 g mehligkochende Kartoffeln, geschält und in Stücke geschnitten· 1 Eigelb· 300 g Mehl· 2 EL Stärke· Muskatnuss· Salz und Pfeffer nach Geschmack· Butter zum BratenFür die Nussbutter:· 150 g Butter· Eine Handvoll frische Salbeiblätter· Parmesan zum servierenAnleitung:1. Den Kürbis und die Kartoffeln auf einem Backblech verteilen und im vorgeheizten Ofen bei 200°C etwa 40-45 Minuten backen, bis sie weich sind. Danach aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.2. Die abgekühlten Kürbis- und Kartoffelstücke durch eine Kartoffelpresse drücken oder fein stampfen.3. Das Eigelb, Mehl, Stärke, Muskatnuss, Salz und Pfeffer hinzufügen. Alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten.4. Für die Nussbutter: In einer Pfanne die Butter erhitzen, bis sie zu blubbern beginnt. Dann die Salbeiblätter hinzufügen und braten, bis sie knusprig sind. Die Salbeiblätter herausnehmen und die Nussbutter in einen Behälter geben, damit sie nicht verbrennt.5. Den Gnocchiteig in kleine Portionen teilen und auf einer bemehlten Fläche zu etwa fingerdicken Rollen formen. Die Rollen in kleine Stücke schneiden und mit einer Gabel leicht eindrücken.6. In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen. Die Gnocchi portionsweise hineingeben und warten, bis sie an die Oberfläche steigen. Die gekochten Gnocchi in einer Pfanne mit etwas Nussbutter anbraten. Kalte Butterwürfel hinzufügen, schwenken und mit den knusprigen Salbeiblättern und Parmesan servieren.
