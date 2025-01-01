Mimilicious
Folge 244: Birnen Kuchen
Birnen KuchenRezept (für eine 20cm Backform):- 3 Eier- 100g Haselnusspulver- 120g Dinkelmehl- 50g Vollrohrzucker- 4g Backpulver- 5cl Olivenöl- 40g Apfelmus ohne Zuckerzusatz- 2 Birnen (nicht zu reif)- 100g dunkle Schokolade + gehackte HaselnüsseZubereitung:1. Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.2. In einer Schüssel die Eier mit dem Zucker schlagen. Dann das Öl und das Apfelmus dazugeben und erneut mischen.3. Die trockenen Zutaten hinzufügen, mischen und schließlich die Schokolade und die gehackten Haselnüsse unterheben.4. Die Hälfte des Teigs in die mit Backpapier ausgelegte Form geben, eine in Würfel geschnittene Birne darüberstreuen und dann mit dem restlichen Teig bedecken.5. Den Kuchen mit der restlichen Birne, in Scheiben geschnitten, dem gehackten Schokolade und den Haselnüssen dekorieren.6. Für 30 bis 40 Minuten im Ofen backen, je nach Ofen.
