Mimilicious
Folge 245: Crepe Susette
Crepe SusetteZutaten:Für 6 Personen -100 g Butter und etwas mehr zum Backen- 150 g Mehl- 325 ml Milch- 1 Prise Salz- 1 Ei- 50 ml kohlensäurehaltiges Mineralwasser- 4 EL Zucker - 1 Orange, Saft und Abrieb- 100 ml Orangenlikör (z. B. Grand Marnier)Zubereitung:- 30 g Butter schmelzen und mit Mehl, Milch und Salz mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. Zum Schluss das Ei und das Mineralwasser vorsichtig unterheben, die Schüssel abdecken und für eine halbe Stunde im - Kühlschrank ruhen lassen. - Jetzt die Crêpes auf mittlerer Hitze goldbraun ausbacken (für den ersten Crêpe benutze ich noch ein wenig Butter in der Pfanne).- Die restliche Butter in der Pfanne erhitzen und den Zucker darin goldgelb karamellisieren lassen. Orangenschale, -saft und die Hälfte des Likörs dazugeben und 2-3 Min. köcheln lassen. Vom Herd nehmen, die Crêpes nacheinander in der Flüssigkeit wenden, zweimal falten und auf Teller verteilen. - Den übrigen Likör in eine Schöpfkelle geben, mit einem Streichholz anzünden (flambieren) und über die Crêpes gießen.
