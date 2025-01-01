Mimilicious
Folge 25: Rinderfilet am Stück braten
6 Min.
Ein super festliches Essen, perfekt für den besonderen Anlass, wenn ihr euch mal was richtig Gutes gönnen wollt! Das Filet vom Rind ist schon was ganz Besonderes, und nicht gerade billig, aber geschmacklich wirklich fast nicht zu toppen. Wenn man es richtig macht, zergeht es auf der Zunge und man sollte es nur mit der Gabel schneiden müssen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH