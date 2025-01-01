Mimilicious
Folge 44: Nudelsalat mit Bacon
Mimilicious: Heute zeige ich euch einen super guten Nudelsalat mit Bacon. Das Dressing ist mit Joghurt, Zitrone und vielen Kräutern gemacht, sehr frisch und super passend für die kommenden heißen Tage. Eignet sich perfekt fürs Picknicken.
