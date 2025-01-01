Zum Inhalt springenBarrierefrei
just cookingStaffel 1Folge 45
5 Min.

Mimilicious: Juhu!! Die Tomatensaison ist wieder im kommen!! Passend dazu habe ich ein super schnelles Rezept für euch. Billig, mit ganz wenigen Zutaten aber maximalen Geschmack. ;) Ich mache das gerne wenn ich Freunde zu Gast habe. Die Pfanne wird in die Mitte vom Tisch gestellt und jeder kann mit einer guten Baguette reindippen J.

