Rib Eye Steak mit Chimichuri-Quinoa SalatJetzt kostenlos streamen
Mimilicious
Folge 60: Rib Eye Steak mit Chimichuri-Quinoa Salat
9 Min.
Mimilicious: Für besondere Anlässe kann man sich mal ein gutes Stück Fleisch gönnen. Das Gericht ist eine tolle Geschmacksexplosion im Mund!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mimilicious
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© HV Fernsehbetriebs GmbH