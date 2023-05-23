Wackels Schnörkel / Der Basketbeer-BluesJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 12: Wackels Schnörkel / Der Basketbeer-Blues
24 Min.Ab 6
Wackel entdeckt, dass in der Kunst jeder seinen eigenen Stil hat. / Kleiner Drache versucht Zwirni Basketball beizubringen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004