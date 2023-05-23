Immer schön langsam / Haltet die Zauberbohnen!Jetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 5: Immer schön langsam / Haltet die Zauberbohnen!
24 Min.Ab 6
Hüpfer und Sonnenschein wollen auf dem Jahrmarkt im Dorf ihre selbstgebackenen Kuchen verkaufen. Die beiden Ameisenbrüder Ted und Ned bieten ihnen zwei magische Bohnen im Tausch gegen einen Kuchen an. Wenig später hüpfen die Bohnen plötzlich davon.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004