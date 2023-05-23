Alles Gute zum Baumtag / Erdhaus-RegelnJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 8: Alles Gute zum Baumtag / Erdhaus-Regeln
24 Min.Ab 6
Draußen stürmt es, aber Familie Spider hat es sich in ihrer Höhle richtig gemütlich gemacht. Alle sind bester Laune - nur Kleiner Drache und Spratz können es mal wieder nicht lassen und streiten sich um Kleiner Draches Lieblingsspielzeug. Um endlich einmal Ruhe in ihrem Bau zu haben, schlagen Miss Spider und Holley den Kindern vor, sich ein eigenes Versteck zu bauen: Ein solches "Erdhaus" ist in Sunny Patch das, was anderswo ein Baumhaus ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004