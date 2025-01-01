Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unwissend unterwegs

Folge 1: Unwissend unterwegs

24 Min.Ab 12

Sascha Hellinger erwartet ein "Praktikum" im Auktionshaus Nagel in Stuttgart. Der YouTuber, der nur Maus und Tastatur kennt, muss sich nun als Auktionator beweisen. Unter Anleitung von Kunstberater und Profi Christoph Bouillon lernt Sascha die unterschiedlichen Aufgabenbereiche des Jobs kennen. Zeigt sich Sascha als Kunstkenner oder eher als Kunstbanause? Und wie meistert er die aufregende Versteigerung?

