MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Folge 4: Ahnungsloser Aufstieg
24 Min.Folge vom 03.02.2024Ab 6
Es geht in ein Land, das Sascha nur dank Stadt, Land, Fluss kennt: Andorra, das Land der Berge. In dieser Folge geht Sascha durch Höhen und Tiefen und lernt dabei nicht nur einen neuen Beruf kennen, sondern erfährt auch einiges über seinen Bruder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© lehof media