MITARBEITER DES MONATS - mit Sascha Hellinger

Demütig dienen

Demütig dienen

Folge 5: Demütig dienen

27 Min.Ab 6

It’s tea time, darling! In England taucht Sascha in die Welt der Royals ein – elegant durch Räume schreiten, Tee mit der richtigen Etikette servieren und Gästen mit vornehmer Zurückhaltung begegnen. Dabei muss er nicht nur seine Manieren überdenken, sondern auch sprachliche Barrieren überwinden.

