Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 20.06.2026: Raub und Rache
45 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Fanatische Alkoholgegner haben im US-Bundesstaat Virginia Tims Versteck niedergebrannt – samt 3000 Litern „Moonshine“ für einen Kunden in Kanada. Offenbar ist Tim im Culpeper County unerwünscht, deshalb weicht der Schnapsbrenner nach Kentucky aus. Mark Rogers und sein Partner „Huck“ haben in North Carolina ebenfalls Ärger am Hals: Ihr Lagerplatz wurde von Dieben geplündert. Die Ladung ist verschwunden, doch Kleinbeigeben ist für das Duo keine Option. Wer hat den Männern Maisbrand im Wert von 800 Dollar gestohlen? Die Outlaws folgen am Tatort den Fußspuren.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.