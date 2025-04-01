Der Fluch der indischen GöttinJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Der Fluch der indischen Göttin
46 Min.Ab 6
Jessica ist zu Gast auf der Party von Richard und Alice Hazlitt, die gerade von ihrer Hochzeitsreise zurückgekehrt sind. Der wohlhabende Ehemann hat seiner Frau einen kostbaren Rubin geschenkt, doch auf der Party erfahren die Gäste vom indischen Kulturattaché Mr. Singh, dass auf dem Rubin ein Fluch lastet. Kurz darauf hat Alice einen Unfall; sie kann im letzten Moment gerettet werden. Richard beschließt, den Rubin in den Safe zu schließen. In derselben Nacht wird er ermordet ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH