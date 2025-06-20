Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 20.06.2025
Folge 3: Jessica im Zeugenstand

46 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 6

Jessica soll als Zeugin in einem Mordfall auftreten. Angeklagt ist ein Freund, der Schriftsteller Jim Harlan. Er soll seine Frau Patricia ermordet haben. Im Zeugenstand ruft sich Jessica die Ereignisse in Erinnerung: Gemeinsam mit Jim und einer Freundin war Jessica damals auf dem Weg in ein Restaurant, als die drei die Nachricht von einem Brand in Jims Landhaus und dem Tod von Patricia erhalten. Jessica recherchiert noch einmal auf eigene Faust - mit erstaunlichen Ergebnissen ...

