Mord ist ihr Hobby
Folge 3: Jessica im Zeugenstand
46 Min.Folge vom 20.06.2025Ab 6
Jessica soll als Zeugin in einem Mordfall auftreten. Angeklagt ist ein Freund, der Schriftsteller Jim Harlan. Er soll seine Frau Patricia ermordet haben. Im Zeugenstand ruft sich Jessica die Ereignisse in Erinnerung: Gemeinsam mit Jim und einer Freundin war Jessica damals auf dem Weg in ein Restaurant, als die drei die Nachricht von einem Brand in Jims Landhaus und dem Tod von Patricia erhalten. Jessica recherchiert noch einmal auf eigene Faust - mit erstaunlichen Ergebnissen ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH