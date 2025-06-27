Bourbon, Brandy und ArsenJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Bourbon, Brandy und Arsen
46 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 6
Jessica wird auf den Landsitz des Bühnenautors Eugene eingeladen. Dort präsentiert er nicht nur sein neuestes Stück, er macht Jessica auch prompt einen Heiratsantrag. Er möchte nicht, dass sein Besitz an seinen Sohn Todd und dessen Frau geht. Nachdem in der Nacht zwei Schüsse durchs Haus peitschen, wird Eugenes Anwalt Jonathan nur noch tot aufgefunden - und Eugene steht mit dem Gewehr daneben. Nun versucht Jessica, den Fall zu klären.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH