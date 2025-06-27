Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Bourbon, Brandy und Arsen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15vom 27.06.2025
Bourbon, Brandy und Arsen

Mord ist ihr Hobby

Folge 15: Bourbon, Brandy und Arsen

46 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 6

Jessica wird auf den Landsitz des Bühnenautors Eugene eingeladen. Dort präsentiert er nicht nur sein neuestes Stück, er macht Jessica auch prompt einen Heiratsantrag. Er möchte nicht, dass sein Besitz an seinen Sohn Todd und dessen Frau geht. Nachdem in der Nacht zwei Schüsse durchs Haus peitschen, wird Eugenes Anwalt Jonathan nur noch tot aufgefunden - und Eugene steht mit dem Gewehr daneben. Nun versucht Jessica, den Fall zu klären.

