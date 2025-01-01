Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Mord im Hotel

SAT.1Staffel 1Folge 1
Mord im Hotel

Mord im HotelJetzt kostenlos streamen

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Folge 1: Mord im Hotel

44 Min.Ab 12

Lisa Feller führt das kleine Hotel "Zum Goldenen Ast". Sie ist unsterblich in Sänger Lucas Cordalis verliebt, der als Teil eines Musikerduos allabendlich mit Luke Mockridge für Unterhaltung sorgt. Barkeeper Oliver Pocher hat wiederum in Chefin Lisa seine Traumfrau ausgemacht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
SAT.1
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Alle 3 Staffeln und Folgen