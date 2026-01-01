Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 2: Mord im Bordell
43 Min.Ab 12
Martin Klempnow ist Chef des Tabledance-Schuppens "Schneewittchenbar". Sein Stammkunde Luke Mockridge hat sich in Stangentänzerin Babsi verliebt und schleicht sich immer wieder an sie ran. Doch Ehefrau Lisa Feller ist ihm auf der Spur ... Als plötzlich ein Mord passiert, will es niemand gewesen sein. Wer ist der Täter? Maddin Schneider und Horst Lichter ermitteln.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1