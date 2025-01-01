Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 4: Mord im Imbiss
44 Min.Ab 12
Panagiota Petridou führt mit Ehemann Sascha Korf die Frittenbude "Zur Heißen Hexe". Doch das Paar ist sich über die gastronomische Ausrichtung uneinig. Ihr größter Konkurrent, Dönerbudenbesitzer Kaya Yanar ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1