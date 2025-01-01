Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Mord im Bordell

SAT.1Staffel 1Folge 2
Mord im Bordell

Folge 2: Mord im Bordell

43 Min.Ab 12

Martin Klempnow ist Chef des Tabledance-Schuppens "Schneewittchenbar". Sein Stammkunde Luke Mockridge hat sich in Stangentänzerin Babsi verliebt und schleicht sich immer wieder an sie ran. Doch Ehefrau Lisa Feller ist ihm auf der Spur ... Als plötzlich ein Mord passiert, will es niemand gewesen sein. Wer ist der Täter? Maddin Schneider und Horst Lichter ermitteln.

