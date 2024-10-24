Einsatz auf Hawaii: 21 Humvees und der Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 2: Einsatz auf Hawaii: 21 Humvees und der Wettlauf gegen die Zeit
91 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
"Morlock Motors"-Chef Michael und seine US-Partnerin Julie machen sich auf den Weg zu einer US-Army-Base auf Hawaii. Die Mission: 21 ausrangierte Humvees, transportgerecht zu zerlegen. Und das wie immer unter Zeitdruck. Zurück in Deutschland erwartet Michael direkt das nächste unverhoffte Abenteuer. Ein Eurofighter-Pilot interessiert sich für eines seiner Fahrzeuge. Diese Begegnung sollte aber für Michael noch weitreichende Folgen haben...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH