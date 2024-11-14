Kulturelle Entdeckungsreise: Ein Big Deal in IndonesienJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 5: Kulturelle Entdeckungsreise: Ein Big Deal in Indonesien
Folge vom 14.11.2024
Einen Big Deal fern der Heimat erwartet Michael in Indonesien. Der Big Deal entpuppt sich aber auch zu einer kulturellen Erfahrung der ganz besonderen Art. Insbesondere Julie ist beindruckt von dem Land und den Leuten, denn neben Motoren und Technik faszinieren sie Menschen und Traditionen. Nicht minder beeindruckt sind allerdings auch die Einheimischen von einem zwei-Meter-Mann mit langer Nase.
