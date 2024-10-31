Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Rettungsaktion für den Foodtruck: Zwischen Zeitdruck und Ersatzteilsuche

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 31.10.2024
Rettungsaktion für den Foodtruck: Zwischen Zeitdruck und Ersatzteilsuche

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 3: Rettungsaktion für den Foodtruck: Zwischen Zeitdruck und Ersatzteilsuche

89 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 6

Vor knapp zehn Jahren haben Celine und ihre Mutter bei den Morlocks einen alten US-Truck gekauft, den sie später zu einem Foodtruck haben umbauen lassen. Doch jetzt zickt der Truck und nur noch die Morlocks können helfen. Das Problem: Die Ersatzteile sind schwer zu bekommen und dem Mutter-Tochter-Gespann sitzt die Zeit im Nacken, denn das nächste Food-Event steht vor der Tür und der Truck ist immer noch nicht fahrbereit.

