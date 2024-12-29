Tierärztin "Doc Polly" zu Besuch auf dem Morlock-Motors-HofJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Das Team
Folge 2: Tierärztin "Doc Polly" zu Besuch auf dem Morlock-Motors-Hof
25 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12
Heute wird's tierisch - die Tierärztin "Doc Polly" kommt auf den Hof, um ihr Wohnmobil checken zu lassen und sich im Gegenzug dem Tierpark der Morlocks zu widmen. Michael und Julie haben zu dem Thema "Tierliebe" jedoch eine ganz unterschiedliche Auffassung. Julies Lieblingshaustier war ein Pfau namens Wilson. Doch diese Liebe nahm ein tragisches Ende.
