Folge 5: Julie und Jessica blicken auf die Abenteuer der Morlocks
27 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12
Heute teilen sich Julie und Jessica die Couch, um sich die Abenteuer der Morlocks zu Gemüte zu führen. Eine absolute Rarität auf vier Rädern, ein Buick Cabrio von 1948 sorgt genauso für "Gesprächsstoff", wie Michaels und Julies Besuch von Pearl Harbor in Hawaii.
Morlock Motors - Das Team
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
