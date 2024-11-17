Endet der Kauf eines Helikopters in einer Katastrophe?Jetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Das Team
Folge 8: Endet der Kauf eines Helikopters in einer Katastrophe?
26 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Heute verschlägt es den zwei-Meter-Hünen nach Lichtenfels, im Herzen Bayerns. Hier steht eine alte MI2, ein Helikopter made in USSR. Was wie ein ganz normaler "Einkaufstrip" beginnt, endet in einer Katastrophe.
Morlock Motors - Das Team
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Kabel Eins
