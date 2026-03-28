Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Folge vom 28.03.2026: Rache ist süß
44 Min.Folge vom 28.03.2026Ab 12
Zwei Rennen stehen noch aus. Beim Sand-Drag-Race im Extreme Offroad Park in Houston treten die Fahrerinnen und Fahrer direkt gegeneinander an. Auf ebenem Boden dreht sich alles um Highspeed. Die Favoriten auf den Titel haben sich für das Kräftemessen besonders schnelle Fahrzeuge ausgeliehen. Aber AJ Robertson leidet unter Beziehungsstress. Mit seiner Freundin und Mechanikerin Madi Pratt hat er in letzter Zeit ein echtes Gefühlschaos erlebt. An der Startlinie muss er diese Sorgen ausblenden, denn beim Kampf um wichtige Punkte ist volle Konzentration gefragt.
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Genre:Dokumentation, Reality, Motorsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.