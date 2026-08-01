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Murder Calls

Kelly Hodge

CrimifyStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
Kelly Hodge

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Murder Calls

Folge 2: Kelly Hodge

40 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Stacey Hodge und ihre Schwester Kelly wuchsen bei ihrer Großmutter auf, wo Kelly weiterhin wohnte. Als sie abends nicht nach Hause kam, spürte Stacey, dass ihre Schwester tot war. Eine Woche später wurde Kellys nackter Körper gefunden. Kleider, Tasche und Handy blieben verschwunden. Ein Psychologe meldete sich, der glaubte, den Mörder zu behandeln. Doch dieser Mann hatte ein Alibi. Nach weiteren falschen Fährten stand die Polizei wieder ganz am Anfang - bis das Handy der Toten erneut aktiviert wurde.

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