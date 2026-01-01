Murder Calls
1 StaffelAb 16
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Murder Calls
Telefone sind der Mittelpunkt unseres Lebens. Sie zeichnen jede Bewegung auf. Jeden Anruf. Für die Polizei sind sie Schlüssel zur Verbrechensaufklärung geworden. Das 6-teilige Dokudrama geht Anrufen nach, die zur Aufklärung der schockierendsten Mordfälle Australiens führten: Anrufe von Toten oder von Zeugen, von der Polizei abgefangene Anrufe oder von den Mördern selbst. Sie haben Ermittlungen auf den Kopf gestellt und den furchtbarsten Mördern Australiens das Handwerk gelegt.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: ZDF Studios