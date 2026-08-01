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Murder Calls

Margaret Tobin

CrimifyStaffel 1Folge 4vom 01.08.2026
Margaret Tobin

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Murder Calls

Folge 4: Margaret Tobin

38 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Margaret Tobin, einer selbstbewussten und streitbaren Psychiaterin wurde mitten am Tag viermal in den Rücken geschossen, als sie den Aufzug in ihrem Bürogebäude verließ. Da es keinerlei Zeugen gab, tappten die Ermittler zunächst im Dunkeln. Doch dies änderte sich schlagartig durch zwei Telefonanrufe, die in einem Abstand von 2000 Kilometern getätigt wurden. Diese bringen die Polizei auf die Spur eines hochgebildeten, aber geistesgestörten Mörders, der eine Todesliste angelegt hatte.

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