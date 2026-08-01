Murder Calls
Folge 4: Margaret Tobin
38 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Margaret Tobin, einer selbstbewussten und streitbaren Psychiaterin wurde mitten am Tag viermal in den Rücken geschossen, als sie den Aufzug in ihrem Bürogebäude verließ. Da es keinerlei Zeugen gab, tappten die Ermittler zunächst im Dunkeln. Doch dies änderte sich schlagartig durch zwei Telefonanrufe, die in einem Abstand von 2000 Kilometern getätigt wurden. Diese bringen die Polizei auf die Spur eines hochgebildeten, aber geistesgestörten Mörders, der eine Todesliste angelegt hatte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Murder Calls
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: ZDF Studios