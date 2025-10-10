Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Home is your Future

KI-Haus und Dirtbag-Häuser

GalileoStaffel 1Folge 2
KI-Haus und Dirtbag-Häuser

Folge 2: KI-Haus und Dirtbag-Häuser

23 Min.Ab 6

Ein Tech-Millionär im Silicon Valley hat sich eine Villa gebaut, die von einer KI mit eigenem Willen gesteuert werden soll. Die künstliche Intelligenz heißt Morfeus und kontrolliert das Haus. In der Wüste von Arizona, nahe Tucson, entdeckt Reporterin Claire runde Häuser, die wie aus einer anderen Welt wirken: sogenannte Dirtbag-Häuser. Nicolette und Ian haben die kleine Siedlung selbst gebaut und leben in einem Haus aus Sandsäcken.

Galileo
