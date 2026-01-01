My Home is your Future
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
My Home is your Future
Claire Oelkers trifft weltweit Visionäre mit coolen Ideen, Bauherren mit innovativen Häusern und Experten, die keine Herausforderung scheuen, um unser Wohnen der Zukunft weiterzuentwickeln. Sie allesamt können von sich sagen: "My home is your future!" - Mein Haus ist Deine Zukunft!“
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs