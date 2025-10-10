Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
My Home is your Future

Erdhaus und Hurricane-Siedlung

GalileoStaffel 1Folge 3
Erdhaus und Hurricane-Siedlung

Erdhaus und Hurricane-SiedlungJetzt kostenlos streamen

My Home is your Future

Folge 3: Erdhaus und Hurricane-Siedlung

22 Min.Ab 6

In Florida entdeckt "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers Häuser, die jedem Wirbelsturm trotzen - es wirkt wie in einem Bilderbuch. In der Schweiz schützt ein Haus, das in einen Berg gebaut wurde, gleichzeitig vor Hitze und Kälte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

My Home is your Future
Galileo
My Home is your Future

My Home is your Future

Alle 1 Staffeln und Folgen