Die Geheimnisse der WüsteJetzt kostenlos streamen
Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Folge 3: Die Geheimnisse der Wüste
46 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
Aus der Vogelperspektive führt diese Folge zu geheimnisvollen Orten rund um den Globus: von einem verlassenen Dorf in den wandernden Sanden vor Dubai über rätselhafte Steinkreise in Kolumbien bis zu einem uralten Turm auf einem Hügel im Iran. Den Abschluss bildet ein verblüffendes violettes Phänomen in Chiles Atacama-Wüste. Welche Geschichten verbergen sich hinter diesen eindrucksvollen Schauplätzen?
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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Paramount Pictures International Ltd.