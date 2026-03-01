Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival: Apocalypse

Stürmisch in den Untergang

DMAXFolge vom 01.03.2026
Stürmisch in den Untergang

Stürmisch in den UntergangJetzt kostenlos streamen

Naked Survival: Apocalypse

Folge vom 01.03.2026: Stürmisch in den Untergang

89 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Der Hunger treibt es rein! Wes und Steven gehen beim Angeln leer aus, deshalb müssen die Männer in der Wildnis mit Mistkäfern Vorlieb nehmen. Teal und Waz haben in Südafrika mehr Glück. Eine verendete Kudu-Antilope könnte das Duo tagelang mit Nahrung versorgen. Die Survival-Profis wollen das Fleisch in zwei alten Fässern räuchern. Aber sintflutartige Regenfälle drohen, ihre Pläne zunichtezumachen. Es blitzt, donnert und schüttet wie aus Eimern. Wenn es dem Duo nicht gelingt, ihren improvisierten Smoker am Laufen zu halten, wird das Fleisch verderben.

Alle verfügbaren Folgen