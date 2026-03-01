Naked Survival: Apocalypse
Folge vom 01.03.2026: Stürmisch in den Untergang
89 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Der Hunger treibt es rein! Wes und Steven gehen beim Angeln leer aus, deshalb müssen die Männer in der Wildnis mit Mistkäfern Vorlieb nehmen. Teal und Waz haben in Südafrika mehr Glück. Eine verendete Kudu-Antilope könnte das Duo tagelang mit Nahrung versorgen. Die Survival-Profis wollen das Fleisch in zwei alten Fässern räuchern. Aber sintflutartige Regenfälle drohen, ihre Pläne zunichtezumachen. Es blitzt, donnert und schüttet wie aus Eimern. Wenn es dem Duo nicht gelingt, ihren improvisierten Smoker am Laufen zu halten, wird das Fleisch verderben.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
