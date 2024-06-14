Afrika für echte KämpfernaturenJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 14.06.2024: Afrika für echte Kämpfernaturen
88 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12
Sarah und ihr Survival-Partner Sam haben in ihrem Leben schon einiges durchgemacht. Beide hatten in der Vergangenheit Alkoholprobleme. Aber diese Zeiten liegen hinter ihnen. Und jetzt wollen sie ihre Söhne und Töchter mächtig stolz machen. Dafür benötigen sie Ausdauer und Willenskraft. Denn das dornige Buschland in der Region, in der sie ausgesetzt werden, zählt zu den wildesten Gegenden Afrikas. Hungrige Löwen machen dort im Rudel Jagd auf Beute, nachtaktive Leoparden streifen in der Dunkelheit umher und an den Wasserstellen droht Gefahr durch Krokodile.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.