Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Im Revier der Flusspferde

DMAXFolge vom 05.07.2024
Im Revier der Flusspferde

Im Revier der FlusspferdeJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 05.07.2024: Im Revier der Flusspferde

44 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12

Marlin ist als Profi-Boxer noch ungeschlagen. Aber mit seinen Nachbarn sollte sich der 30-Jährige beim „Rumble in the Jungle“ in Südafrika nicht anlegen. Denn Flusspferde haben riesige Hauer und eine Beißkraft von bis zu 8100 Newton. Ein Strafzettel von Marlins Survival-Partnerin Erin, die in Alaska als Polizistin arbeitet, würde die bis zu 30 km/h schnellen Kolosse auch nicht beeindrucken. Wenn man in ihr Revier eindringt, verstehen sie keinen Spaß. Die Outdoor-Cracks sollten sich daher in den „Black Hills“ möglichst weit von den Tieren fernhalten.

Alle verfügbaren Folgen