Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 26.07.2024: Drei gegen den Dschungel
89 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Bei vorangegangenen Prüfungen haben Scott, Frank und Julia ihre körperliche Robustheit unter Beweis gestellt. Doch im kolumbianischen Dschungel muss das Trio sieben Tage länger durchhalten als bei der Fan-Challenge. Das macht in der Wildnis einen großen Unterschied. Und die Bedingungen in Südamerika sind extrem. Bei Temperaturen um die 36 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit muss das Trio ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und Jaguaren und Terciopelo-Lanzenottern aus dem Weg gehen, deren Gift zu inneren Blutungen und Gewebeschädigungen führen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Animation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Warner Bros. Discovery, Inc.