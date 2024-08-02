Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 02.08.2024: Flitterwochen im Dschungel
88 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12
Sunny hat für das Survival-Abenteuer ihre Hochzeit verschoben. Statt am Traualtar mit ihrem Verlobten die Ringe zu tauschen, marschiert sie jetzt mit einem fremden Mann in Kolumbien durch ein Sumpfgebiet mit dichter Vegetation. Der Boden ist übersät ...
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-11: Warner Bros. Discovery, Inc.