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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Im Dschungel des Amazonas

DMAXFolge vom 04.10.2017
Im Dschungel des Amazonas

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 04.10.2017: Im Dschungel des Amazonas

45 Min.Folge vom 04.10.2017Ab 12

Country-Girl Melissa Miller ist in Michigan aufgewachsen und hat dort schon im Alter von vier Jahren gelernt, wie man Fische fängt. Die Outdoor-Enthusiastin verbringt ihre Freizeit am liebsten unter freiem Himmel - bevorzugt mit Ausdauersport. Und mit Chance Davis hat die 28-Jährige in dieser Folge einen durchtrainierten Ex-Army-Ranger an ihrer Seite, der in der Wildnis keine Gefahren scheut. Was im Amazonas-Regenwald auch dringend notwendig ist, denn dort bekommen es die Abenteurer mit gefährlichen Reptilien und Roten Piranhas zu tun.

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