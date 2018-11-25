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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Schmerzen im Maya-Dschungel

DMAXFolge vom 25.11.2018
Schmerzen im Maya-Dschungel

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 25.11.2018: Schmerzen im Maya-Dschungel

45 Min.Folge vom 25.11.2018Ab 12

In den mexikanischen Tropen, im Bundesstaat Chiapas, lebte einst das stolze Volk der Maya. Doch nach dem Untergang der Hochkultur hat sich der Dschungel die Ruinen zurückerobert. Im Unterholz streifen riesige Würgeschlangen und Raubkatzen umher, die sich bei der Jagd auf ihr gutes Gehör verlassen. Kann Martial-Arts-Trainer Caesar seine Partnerin Leah im Regenwaldgebiet „Selva Lacandona“ vor diesen Gefahren beschützen? Das Paar ist beim Überlebenskampf in der Wildnis aufeinander angewiesen und darf sich dort keine Alleingänge erlauben.

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