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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Hurrikan über Florida

DMAXFolge vom 23.12.2018
Hurrikan über Florida

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 23.12.2018: Hurrikan über Florida

44 Min.Folge vom 23.12.2018Ab 12

Im Wekiva-Flussbecken im Herzen Floridas leben angriffslustige Alligatoren und bis zu 400 Kilogramm schwere Schwarzbären, die rigoros ihr Revier verteidigen. Duke und Amal kämpfen sich dort bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit durch schwieriges Terrain. Ein improvisierter Unterschlupf soll die Abenteurer in der Wildnis vor dem Dauerregen schützen, denn in dem Sumpfgebiet gießt es wie aus Eimern. Und es kommt noch schlimmer - denn die Survival-Experten ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sich vor der Küste ein gewaltiger Sturm zusammenbraut.

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