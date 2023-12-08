Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX
Folge vom 08.12.2023
44 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 12

Die Flüsse im Luangwa-Tal locken Kudus, Warzenschweine, Paviane und Elefanten an. Außerdem lebt dort eine große Löwenpopulation. Vor den Raubkatzen haben Candice und ihr Survival-Partner Joe in Sambia gehörigen Respekt, denn die Tiere gehen bevorzugt nachts auf die Jagd. Sie fressen bei einer Mahlzeit bis zu 40 Kilo Fleisch. Damit das Rudel ihnen nicht zu nahe kommt, errichten die Outdoor-Cracks vor ihrem Unterschlupf einen Wall aus Steinen und Akazienzweigen. Und sie entzünden ein Lagerfeuer, das sie in der Wildnis nicht nur wärmt, sondern auch schützt.

