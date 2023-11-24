Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Im Dschungel von Tobago

DMAX
Folge vom 24.11.2023
Im Dschungel von Tobago

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 24.11.2023: Im Dschungel von Tobago

88 Min.
Folge vom 24.11.2023
Ab 12

Bei ihrer ersten Survival-Challenge hat sich Ashley nicht mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil, die eine oder andere Begebenheit ist ihr bis heute peinlich. Deshalb will sie sich selbst und den Zuschauern beweisen, dass sie es besser kann. Die 35-Jährige und ihr Partner Andi bekommen es im karibischen Inselstaat Tobago mit blutsaugenden Mücken und Armeen von Ameisen zu tun. Auf dem Boden zu schlafen, ist im Dschungel keine gute Idee. Deshalb bauen die Outdoor-Cracks eine Plattform aus Bambus mit einem Dach aus Bananenblättern, das sie vor dem Regen schützt.

