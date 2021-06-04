Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 04.06.2021: Lacey Jones: Südafrika
44 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 12
Lacey Jones muss nachts regelmäßig Holz nachlegen, damit ihr Lagerfeuer nicht ausgeht. Denn im südafrikanischen Limpokwena streifen Raubkatzen und Hyänen umher. Und die Elefantenherden stellen ebenfalls eine Gefahr dar. Wenn man ihren Jungen zu nah kommt, gehen die Muttertiere zum Angriff über. Die Survival-Expertin aus Illinois ist beim Überlebenskampf vollkommen auf sich allein gestellt. Laceys Körper reagiert auf die Isolation, indem er vermehrt das Stresshormon Cortisol freisetzt. Das kann zu Schlafproblemen, Angstzuständen und Depressionen führen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.