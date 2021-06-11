Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 11.06.2021: Max Djenohan: Südafrika
45 Min.Folge vom 11.06.2021Ab 12
Bei der 14-tägigen „Naked Survival“-Fan-Challenge in Panama hat Max Djenohan einen starken Willen gezeigt und bis zum Ende durchgehalten. Auf den Philippinen riskierte er in haiverseuchten Gewässern sein Leben. Und wie schlägt sich der Outdoor-Crack in Südafrika? Dort muss der 30-Jährige über sich hinauswachsen, denn tagsüber ist es in der Wildnis heiß und nachts bitterkalt. An den langsam austrocknenden Wasserlöchern konkurriert Max mit gefährlichen Raubtieren um wertvolle Proteine - 21 Tage lang ohne fremde Hilfe. Ist er diesen Strapazen gewachsen?
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.