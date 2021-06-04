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Naked Survival: Jeder für sich!

Gary Golding: Belize

DMAXFolge vom 04.06.2021
Gary Golding: Belize

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Naked Survival: Jeder für sich!

Folge vom 04.06.2021: Gary Golding: Belize

44 Min.Folge vom 04.06.2021Ab 12

Skorpion zum Frühstück: Gary Golding darf bei der Nahrungssuche in Belize nicht wählerisch sein. Dort wird gegessen, was „auf den Tisch kommt“. Denn der Outdoor-Crack aus Kalifornien muss sich auf seinem Solo-Survival-Trip im Dschungel mit ausreichend Kalorien versorgen. Mit leerem Magen kommt er dort nicht weit. Und wie hält sich Gary die vermaledeiten Mücken vom Leib, die ihm Nacht für Nacht das Blut aussaugen? Der Überlebenskünstler reibt sich vor dem Schlafengehen von Kopf bis Fuß mit Schlamm ein. Aber auch das kann die Plagegeister nicht aufhalten.

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