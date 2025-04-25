Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 25.04.2025: Überleben ist alles
44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Mutter Natur bringt Jamie im Rupununi-Dschungel an sein Limit. Die letzte Nacht in der Wildnis war der blanke Horror. Der Survival-Profi ist müde, hungrig und klatschnass. Sein Feuer ist erloschen und er zeigt erste Symptome einer Unterkühlung. Der Outdoor-Crack muss sich in Guyana schnellstens aufwärmen. Den anderen Kandidatinnen und Kandidaten ergeht es nicht besser. James und Terra knurrt der Magen. Ohne Nahrung ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis sie beim Überlebenskampf das Handtuch werfen. Und Terra plagen in Mexiko heftige Nierenschmerzen.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.