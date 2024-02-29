Staffel 4Folge 2vom 29.02.2024
Naruto
Folge 2: Die Fährte führt zum Ziel
22 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Naruto und seine Freunde verfolgen erfolglos die Geflohenen aus dem Gefängnis in Konoho. Pakkun stößt auf eine Spur, die sie jedoch lediglich zu Shizune führt. Diese liefert zumindest die Information, Mizuki habe sie überfallen.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media